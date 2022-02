Incidente nel pomeriggio in galleria sulla nuova Orientale sarda all'altezza di Geremeas dove un'auto ha tamponato la macchina che la precedeva. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Solo disagi per gli altri automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu e gli operai dell'Anas. Dopo la rimozione delle due auto, il traffico che era stato regolato dai militari ha ripreso a scorrere.

