Passaggi pedonali rialzati e limite di 30 chilometri orari in via Leonardo Da Vinci, a Quartu, nel tratto della ringhiera del Margine Rosso, teatro di numerosi incidenti, anche mortali.

I lavori per la realizzazione dei dossi sono andati avanti spediti: «Entro l'estate verranno installati alcuni semafori pedonali a chiamata, come sollecitato tramite la nostra petizione del 3 gennaio scorso», spiega Roberto Matta, presidente dell’associazione turistica di Quartu Sant’Elena, che ringrazia «l'amministrazione per la sollecitudine con cui ha accolto le nostre istanze».

Nei giorni scorsi era stata rifatta tutta la segnaletica orizzontale. E adesso sono comparsi anche i cartelli con il nuovo limite di velocità di 30 chilometri orari.

Nei giorni scorsi aveva creato confusione la contemporanea presenza di due cartelli contrastanti, a pochi metri uno dall’altro: quello che indicava il limite di 50 e, il nuovo, con il 30. In più, proprio in quel punto ieri era posizionato l’autovelox. Ma stando a quanto si apprendere era tarato sulle vecchie regole.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata