Le strisce pedonali in viale Colombo a Quartu Sant'Elena, a pochi passi dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi, sono tra le più pericolose della città.

Si passa a tutta velocità senza fermarsi a dare precedenza ai pedoni, magari mandando pure messaggi al telefono o parlando al cellulare senza prestare alcuna attenzione.

Va da sé che gli incidenti, spesso anche gravi, sono l’ordine del giorno e così la Polizia locale è stata costretta a estremi rimedi. In determinati giorni e in determinati orari, gli agenti stanno presidiando le strisce per aiutare le persone ad attraversare. E capita persino che qualcuno non si fermi nemmeno davanti ai vigili.

Già da qualche tempo i cittadini hanno chiesto la sistemazione di un attraversamento pedonale rialzato in modo da indurre a rallentare e adesso qualche novità potrebbe arrivare con il nuovo progetto di sistemazione della segnaletica orizzontale e dei nuovi cartelli.

Intanto i pericoli sono un po’ ovunque tra auto che ostruiscono la visuale negli incroci, o parcheggiate direttamente sopra le strisce.

