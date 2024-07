Ha sfondato a calci la vetrina di un bar, ha rubato “Gratta e Vinci” e spumante, poi è scappato. Ma la fuga di un trentaquattrenne è durata poco, grazie all’intervento della polizia.

Il furto è stato messo a segno domenica notte in un bar ricevitoria di via Monsignor Angioni a Quartu. Al centralino della Questura però è subito arrivata una segnalazione: il ladro aveva appena fatto la spaccata e si era diretto verso la vicina via Belgio.

Gli agenti del commissariato di Quartu, con i colleghi di via Amat, si sono precipitati in zona e sono riusciti a bloccare il trentaquattrenne – noto alle forze dell’ordine – vicino al cimitero.

Il suo furto è stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza: nelle immagini si vede lui che entra, dal bancone prende 130 tagliandi, per un valore complessivo di 264 euro e la bottiglia di spumante. “Bottino” restituito ai titolari, mentre lui ora si trova ai domiciliari, con l’accusa di furto aggravato.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata