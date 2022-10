La lotta contro l’abbandono dei rifiuti passa anche tramite i vigilantes ambientali, degli ispettori volontari che a breve si occuperanno di monitorare strade e piazze di Quartu, e - se necessario - segnalare in tempo reale alla Polizia locale situazioni di degrado da sanzionare.

Dopo il sì di alcuni mesi fa, ora c’è il via libera all’unanimità del Consiglio comunale al regolamento che definisce compiti, doveri e attività da svolgere, in attesa della manifestazione d’interesse che sarà definita nelle prossime settimane per reclutare la squadra di vigilantes.

“Figure che avranno il compito di prevenire l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare i cittadini”, spiega il presidente della commissione Ambiente Cenzo Naitana, “ma anche di controllo, e dovranno segnalare eventuali situazioni di degrado ambientale”.

Una novità sostenuta anche dai gruppi di minoranza che hanno votato a favore.

“Gli ispettori ambientali non saranno degli sceriffi”, ha ribadito il vicepresidente della commissione Francesco Caredda, “ma dei divulgatori di senso civico che svolgeranno un’attività di informazione e prevenzione. Il compito delle sanzioni lo lasciamo alla Polizia locale e agli altri organi competenti”.

© Riproduzione riservata