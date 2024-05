Scontro tra un bus Ctm e un’auto questa sera a Quartu.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19 in al civico 49 di via dell’Autonomia Regionale Sarda, in località Flumini.

Da accertare le cause dello schianto tra il mezzo di trasporto pubblico e la vettura. Le ambulanze sono intervenute per portare le cure ai due conducenti feriti, quello alla guida dell’auto è stato poi portato in ospedale.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco e una della Polizia locale per i rilievi.

(Unioneonline/L)

