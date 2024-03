Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in codice giallo in ospedale dopo un incidente stradale avvento a Quartu in via dell’Autonomia Regionale, all'incrocio con la strada che porta alla vecchia Orientale sarda.

Due le auto coinvolte, una si è ribaltata. I feriti sono stati trasportati al Broztu e al Policlinico di Monserrato in codice giallo. Hanno riportato solo ferite superficiali e contusioni. Illeso un bambino che viaggiava su una delle macchine.

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere i mezzi rimasti danneggiati, il traffico in meno di un'ora ha ripreso a scorrere regolarmente.

