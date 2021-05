Scontro fra un'auto e una moto sulla strada provinciale 17, la litoranea per Villasimius. I due mezzi sono andati a fuoco: ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato soccorso e accompagnato in ospedale in prognosi riservata.

Per quanto riguarda le sue condizioni si parla di fratture ad una gamba e di altre ferite.

Sul posto sta operando la Polizia stradale per i rilevi di legge, per risalire quindi alla dinamica dello scontro e alle eventuali responsabilità.

© Riproduzione riservata