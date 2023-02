Una nuova strada a Quartu Sant’Elena, fra via Italia e via Cecoslovacchia, che di fatto servirà da collegamento fra i quartieri di Pitz’e Serra e Quartello. Un intervento di cui si parla da anni, atteso dagli stessi residenti dei due rioni quartesi, che finalmente diventerà realtà grazie ai fondi inseriti nell’ultima finanziaria varata dalla Regione: 600mila euro dedicati alla nuova viabilità cittadina, insieme ad altri 100mila euro destinati alla promozione turistica della città.

Sulle carte della pianificazione urbanistica del territorio la lingua d’asfalto che unisce via Italia e via Cecoslovacchia esiste da decenni, ma di fatto non è stata mai realizzata. Ora sembra arrivata la svolta con le risorse regionali appena stanziate. “Una somma importante che ci consentirà di completare la viabilità cittadina fra i quartieri di Pitz’e Serra e di Quartello”, il commento del sindaco Graziano Milia, "un’incompiuta che ci trasciniamo da più di 25 anni. Si tratta infatti di un intervento previsto dal piano urbanistico comunale che in tutti questi anni è rimasto però lettera morta”. Una strada che - come precisa il sindaco - "non sarà a scorrimento veloce ma urbana".

