Grosso incendio intorno alle 5 di questa mattina in una casa di via Manin a Quartu Sant’Elena. Due auto parcheggiate in strada nelle vicinanze hanno preso fuoco, le fiamme hanno invaso il garage dell'abitazione più vicina devastando le masserizie e quanto vi era custodito.

Immediato l'allarme lanciato dai residenti con l'arrivo dei vigili del fuoco. Dopo un duro lavoro, con gli inquilini che si sono riversati per strada, le fiamme sono state circoscritte e domate. Ora è in corso la messa in sicurezza del sito. Mentre due persone, madre e figlio, sono rimaste intossicate e sono in osservazione in ospedale.

Sul posto il Centro investigativo dello stesso Corpo dei vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Quartu. Con indagini a 360 gradi per stabilire l'esatta causa dell'incendio.

I danni dell'incendio (foto Andrea Serreli)

