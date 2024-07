Concerti, teatro, spettacoli e laboratori. La quarta edizione della rassegna istituzionale “La luna sotto casa” è stata pensata per includere tutti, con tappe in centro città, in periferia e nel litorale.

La rassegna è voluta dall’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena ed è realizzata con il contributo di Fondazione di Sardegna e della Regione. Il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo.

Si inizia venerdì 2 agosto alle 21.30 col concerto Cortes in Classic, manifestazione unica nel suo genere, nella quale la musica classica incontra la tradizione sarda, delle antiche case campidanesi a corte, patrimonio culturale e tradizione isolana, in modo particolare nella città di Quartu. Sono in programma diversi mini concerti, in tre diverse location: Sa Dom’e Farra (in via Umberto I), Ex Caserma (via Roma 30) ed Ex Convento dei Cappuccini (via Brigata Sassari s.n.). Negli spettacoli, che verranno proposti in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Cagliari verranno proposti vari repertori, selezionati da musicisti diversi.

Domenica 4 agosto il secondo appuntamento del fine settimana, con "Se dico no è no. Un anno di albe e tramonti contro la violenza di genere”. Lo spettacolo, ideato da Maria Francesca Chiappe, giornalista, Ambra Pintore, artista, e Claudia Rabellino, avvocata, mette in scena musica, teatro, reading e mini talk, nella convinzione che l’espressione artistica possa suscitare una riflessione su quanto sta accadendo.

