Cimitero chiuso e prime tumulazioni straordinarie, parte il piano del Comune di Quartu per tamponare l’emergenza loculi in città. Un disagio che va avanti da tempo, peggiorato nelle ultime settimane tanto da costringere l’amministrazione comunale a tenere decine di salme - 66 in tutto - “parcheggiate” nella sala mortuaria del cimitero in attesa di nuove tombe. Soluzione che si è concretizzata con l’arrivo di 190 loculi sistemati sopra gli attuali colombari nei giorni scorsi.

E da mercoledì - annunciano dal Municipio - si parte con le prime tumulazioni straordinarie necessarie per iniziare a svuotare la sala mortuaria: il cimitero resterà chiuso, e si conta di dare finalmente una degna sepoltura a circa una trentina di salme.

“A partire dalle 8 del mattino sarà data possibilità di accesso ai parenti nell’ordine di due tumulazioni alla volta”, fanno sapere dal Comune, “fino al numero massimo di 8 persone per salma, al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle operazioni. Si prevede una tempistica di circa 15 minuti per ciascuna tumulazione, in modo da poter garantire il trasferimento di almeno 5 feretri all’ora in 5 ore di lavoro, che consentirà sin dalla prima giornata di dare una risposta celere e definitiva per circa la metà dei feretri attualmente in attesa. Nei giorni successivi”, si legge ancora nella nota del Comune, “il cimitero sarà riaperto al pubblico e contestualmente si procederà a tumulare le rimanenti salme, al ritmo previsto di circa due-tre al giorno. Le operazioni saranno concluse entro la data del 1° novembre”.

