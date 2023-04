Brutta sorpresa alla Via Crucis del quartiere di Sacro Cuore che si è svolta ieri sera a Quartu Sant'Elena. Qualcuno ha rubato il quadro della nona stazione sistemato dai residenti e fornito dalla parrocchia in via Settembrini all'incrocio con via Trieste.

Sono rimasti solo la croce e la corona che che erano stati allestiti con tanta cura. Il quadro non aveva nessun valore economico ma un grandissimo valore religioso. Per questo l'episodio ha suscitato grande indignazione, non soltanto nel quartiere ma in tutta la città.

I residenti si sono appellati ai ladri invitandoli a mettersi una mano sulla coscienza e a restituire il quadro anche in forma anonima, andando a lasciarlo direttamente nella parrocchia del Sacro Cuore.

© Riproduzione riservata