Tre auto sono state danneggiate dal fuoco la scorsa notte nella via Sant'Antonio a Quartu.

Sul posto Vigili del fuoco e carabinieri.

Non si esclude che le fiamme siano partite da una delle auto in sosta, raggiungendo poi gli altri due mezzi vicini. Tra le ipotesi, quella del cortocircuito.

Le indagini vanno comunque avanti: in strada non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile, nè contenitori di benzina. Le tre auto sono di proprietà di persone assolutamente tranquille: non per nulla si parla di un episodio accidentale: un atto vandalico non si esclude ma non sarebbe al momento avvalorato da elementi concreti.

Le forze dell'ordine si sono mosse anche alla ricerca di eventuali testimonianze che potrebbero contribuire a far chiarezza sull’accaduto e potrebbero avere già acquisito le immagine di qualche telecamera.

