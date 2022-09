Sono ad una svolta le indagini sull'aggressione di stanotte a Quartu finita con l’accoltellamento di un uomo di 51 anni, che ora si trova in ospedale in prognosi riservata.

Intorno alle tre gli agenti del Commissariato sono intervenuti in via Budapest, dove alcune persone si sono affrontate a colpi di spranghe e coltelli. Un cagliaritano di 51 anni è stato colpito con un fendente all’addome ed è attualmente ricoverato al Brotzu.

Autore dell’accoltellamento sarebbe stato un altro cagliaritano di 31 anni, che a sua volta era stato colpito con una spranga dal 51enne, dopo che quest’ultimo gli aveva anche danneggiato l’auto.

Nella rissa anche un’altra persona è finita in ospedale: si tratta di un ragazzo di 24 anni, un conoscente del 31enne, che è stato colpito da un amico del 51enne ed è ora ricoverato al SS Trinità con una frattura al braccio. Per il giovane una prognosi di 30 giorni.

Al momento sono tre le persone indagate: il 31enne per tentato omicidio, il 51enne ferito per danneggiamento aggravato e il suo amico per lesioni e danneggiamento aggravato.

Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali altre persone coinvolte.

