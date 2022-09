I carabinieri di Quartu stanno ultimando gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente di ieri sera a seguito del quale una 25enne è stata ricoverata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sarebbero migliorate. Illesa l’amica con la quale stava attraversando la strada.

Tra i primi a soccorrere la ragazza, un militare in borghese con telefonate al 118 e ai carabinieri.

Ad eseguire i rilievi di legge sono stati i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu. Secondo i primi accertamenti (quindi è ancora tutto da verificare), la ferita e l’amica stavano attraversando sulle strisce pedonali dove si sarebbe verificato l'impatto con la moto. Finita a terra, la 25enne è stata soccorsa dal militare in borghese e da altri automobilisti di passaggio e poi trasferita in ambulanza all'ospedale.

