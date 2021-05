Vittime dell’ennesimo episodio di violenza da parte del figlio, una coppia di anziani coniugi ha richiesto l’intervento degli agenti al 113.

Sul posto, a Quartu, è arrivata una pattuglia della Volante e della Squadra di Polizia giudiziaria. I poliziotti si sono trovati davanti i genitori, entrambi ultra 70enni, impauriti e in un forte stato di agitazione. Hanno spiegato che il loro figlio 45enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti anche specifici, nel corso dell’ennesima crisi violenta aveva minacciato il padre con un coltello alla gola.

Il 45enne è stato accompagnato in commissariato e infine arrestato per maltrattamenti in famiglia. È a disposizione dell’autorità giudiziaria alla casa circondariale di Uta.

