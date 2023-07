Più responsabilità per gli ausiliari del traffico a Quartu: i 15 operatori formati da Abaco Spa da luglio controllano tutti i posteggi del paese, non solo quelli a pagamento.

L’articolo 12-bis del codice della strada introdotto nel 2020, infatti, ha aumentato i poteri di vigilanza e sanzione degli ausiliari del traffico, dando loro funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di fermata e sosta, prima riservate esclusivamente agli agenti di polizia stradale.

Quindi, sulla base di un incarico assegnato dal sindaco Milia con un apposito decreto, sono oggi autorizzati a controllare non solo le strisce blu, ma tutti i parcheggi scorretti: dunque quelli in divieto di sosta, che costituiscono pericolo o intralcio per il traffico.

«Una novità introdotta anche in virtù delle tante segnalazioni che riceviamo dai quartesi per comportamenti scorretti di altri cittadini o visitatori, che così facendo limitano la libertà di movimento e la sicurezza - spiega l’Assessora a Mobilità e Trasporti Barbara Manca -. Penso alle soste non autorizzate su stalli disabili o su strisce pedonali oppure ancora davanti ai Passi Carrai. L’estensione dei poteri degli ausiliari in merito all’accertamento delle sanzioni consentirà un maggiore controllo in città, ovviamente con riferimento alle aree date in concessione ad Abaco».

Gli ausiliari formati da Abaco per occuparsi di questi nuovi controlli sono 15, hanno seguito tutti un percorso di formazione ad hoc.

