Indagini serrate degli agenti del commissariato di Quartu per far luce sull'accoltellamento di un giovane di 31 anni avvenuto nella notte in città (qui la notizia).

La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto raccogliendo diverse testimonianze, anche in attesa di poter interrogare il ferito.

Nella sede del commissariato di via Firenze sono stati convocati e interrogati alcuni ragazzi, che sarebbero stati visti assieme al ferito, prima dell’aggressione.

Al momento trapelano solo notizie ufficiose, in attesa della esatta ricostruzione dell'accaduto.

Nelle prime ore della giornata si è parlato di un fermo, ma la notizia è stata categoricamente smentita dagli inquirenti.

Le indagini sono coordinate dal vice questore Michele Venezia e dal sostituto commissario Gianni Noto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata