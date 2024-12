L'hanno aggredito e picchiato a sangue in due, nella casa vacanza in cui era ospite. Così, almeno, ha raccontato alla Polizia un 49enne finito ieri notte in ospedale con alcune ferite al volto e agli arti. L'uomo non è in pericolo di vita. Al Santissima Trinità di Cagliari, dove l'ha portato il personale del 118, è arrivato in codice giallo.

Erano da poco passate le 21 quando la vittima, stando al suo racconto, ha aperto la porta della stanza nella casa vacanza "Tormas", dietro il lago Simbirizzi, lungo la strada comunale Nostra Signora Buoncammino.

La sua identità non si conosce e nemmeno erano note, ieri subito dopo il pestaggio, le ragioni per cui fosse in quell'appartamento di Quartu. Mettendo insieme i pochi elementi noti, si sa soltanto che l'aggressione ha il sapore di una spedizione punitiva.

È stato lo stesso 49enne a chiamare il 118 per chiedere aiuto e a raccontare di essere stato picchiato da due persone.

