C’è aria di novità a Quartu dove due complessi storici – quello delle ex Fornaci Picci e quello delle ex Distillerie Capra – sono prossimi a un cambio di look. Le due aree, dall’alto valore storico per la città e oggi in totale stato di abbandono, verranno presto riqualificate, con spazi rinnovati e nuove funzioni. Dalle loro ceneri nasceranno infatti alloggi destinati al “Social Housing” e un polo di alta formazione universitaria.

Prima del via ufficiale nel Comune si svolgeranno due consultazioni preliminari, che coinvolgono l’amministrazione e i potenziali investitori, pronti a mettersi in gioco. La prima si rivolge ai soggetti interessati alla progettazione di alloggi destinati al “Social Housing” e a spazi per funzioni pubbliche e coworking in alcune aree delle Ex Fornaci Picci. Si tratta di interventi che si aggiungono a quelli inseriti nel Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA), finanziati con risorse del PNRR, a carico dell’amministrazione.

La seconda consultazione preliminare riguarda invece la procedura per l’affidamento degli interventi di restauro dell’altro stabile dove – tramite delibera – l’amministrazione ha già avviato l’iter per far nascere un polo di alta formazione - il “Polo Universitario Decentrato” - dell’Università di Cagliari.

Entrambe le consultazioni permetteranno di raccogliere gli elementi per indire delle gare di affidamento più efficaci e mirate. Per l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini «la pubblicazione delle consultazioni di mercato costituisce un importante passo nel percorso di riqualificazione di questi due comparti strategici per il rilancio della città e il suo posizionamento come attrattore di iniziative pubbliche e private. L'obiettivo è rendere sempre di più Quartu un luogo che si candida come credibile partner di importanti soggetti imprenditoriali, anche locali, per la realizzazione di interventi di grande interesse pubblico».

(Unioneonline/v.f.)

