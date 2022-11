A Quartu l’asilo nido comunale di via De Cristoforis si allarga con uno spazio gioco, aperto tutte le sere e il sabato mattina. Un servizio in più per mamme e papà che lavorano, rivolto «a tutti i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 6 anni, compresi coloro che non frequentano il nido comunale negli orari mattutini», fanno sapere dal Comune.

Attività ludiche extra dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 16.30 alle 19, e il sabato mattina, dalle 8 alle 13, con pasto compreso.

Per ora c’è il via alle richieste, poi si parte in base alle iscrizioni che arriveranno. «Un servizio importante e utilissimo per le famiglie moderne», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

«Il contesto contemporaneo – continua lei – soprattutto in grandi città come Quartu, vede infatti in molti casi il doppio impegno lavorativo di mamme e papà, magari su più turni, e spesso non basta il supporto di nonni o altri familiari».

