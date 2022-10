Nasce a Quartu la prima “Scuola permanente per genitori”. Si chiama “Educando” ed è interamente finanziata dal comune, in collaborazione con il centro CREA Educazione.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’assessorato ai Servizi Sociali che si rivolge alle famiglie e vuole essere un luogo di dialogo, confronto e crescita per chi vive a 360 gradi l’esperienza della genitorialità.

La scuola è interamente gratuita e prevede un ciclo di 20 lezioni che si svolgono da ottobre 2022 a marzo-aprile 2023.

Il docente è il dottor Lorenzo Braina, pedagogista, fondatore e direttore scientifico di CREA Educazione. Diverse le tematiche trattate, dalla comunicazione con i figli, ai metodi educativi fino al corretto modo di gestire la rabbia, l’ansia e le fobie dei minori.

“Questa iniziativa si inquadra negli sforzi che l’Amministrazione Comunale sta compiendo attraverso la costruzione di una rete di cooperazione con le associazioni”, spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Marco Camboni, che definisce questo corso un’esperienza “assolutamente innovativa”.

Il progetto è già un successo, visto che in tre giorni sono pervenute già 450 domande su 220 posti disponibili. “Ma accoglieremo tutti sin dal primo ciclo”, spiega Braina, “suddivideremo gli incontri in due distinte fasce orarie in cui i partecipanti verranno suddivisi in due aule da 200 studenti ciascuna. Poi, a partire dal mese di gennaio, partirà un lavoro più settoriale che prevede di dividere i gruppi per età di interesse: da zero a dodici anni e dai 12 ai 24”.

