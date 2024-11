A Pitz’e Serra nasce la palestra a cielo aperto del parco Europa. Tantissimi giovani, con in testa il testimonial dell’evento Patrick Cappai, questa mattina hanno partecipato all’inaugurazione dell’area attrezzata realizzata dal Comune di Quartu nell’ambito del progetto Sport di tutti – Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. - la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita - e promosso assieme all’Anci.

Uno spazio attrezzato al centro di un vasto prato verde, un’area di 300 metri quadri per praticare, da soli o in gruppo, in ogni caso gratuitamente, sport all’aria aperta. Sono complessivamente 8 gli attrezzi messi a disposizione della cittadinanza: dallo step (40 e 60 cm) alla bici per braccia, dalla city bike alla pressa gambe e pull up, dalla spalliera alla panca per tricipiti, dalla barra push up al combi 4 e custom.

L'area attrezzata digitalizzata - in rete con tutte le altre già installate nel resto d’Italia - sarà un luogo dedicato al benessere di tutti i cittadini. Su ogni singolo attrezzo è presente un semplice QR Code che permetterà a tutti gli sportivi di scaricare il tutorial di allenamento, potendo poi metterlo in pratica immerso nel verde, per rigenerare corpo e mente.

Oggi i ragazzi della sezione a curvatura sportiva della Porcu Satta non hanno perso occasione per entrare in contatto col nuovo spazio ludico-sportivo e, dopo essersi resi protagonisti in prima persona per il taglio del nastro, hanno subito voluto provare, guidati dai propri docenti, gli attrezzi installati.

Con loro erano presenti tantissimi giovani che praticano boxe e altri che hanno scelto il muay thay: tutti scatenati in mezzo al verde con le dimostrazioni relative alla propria disciplina. Presente anche una rappresentanza di giovanissime della ritmica e altri sportivi che praticano fitness. Così come non sono mancati i cittadini di età più avanzata accorsi a vedere la nuova area e subito intenti a sperimentare un allenamento.

L’assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sport, Cinzia Carta, ha ringraziato «tutti i presenti per aver accolto l’invito per l’inaugurazione dell’area attrezzata finanziata da Comune e Sport e Salute. Abbiamo scelto questo Parco perché è particolarmente frequentato, e abbiamo studiato le soluzioni migliori affinché lo spazio ginnico possa essere utilizzato da tutti, dai giovanissimi agli over 65, comprese le persone disabili. L’auspicio è che venga sfruttata al meglio, con il massimo rispetto affinché resti funzionale per molto tempo».

Il testimonial dell’evento Patrick Cappai, campione del mondo in carica di pugilato, ha esortato la cittadinanza a non accontentarsi: «Oggi vedo intorno a me tanti ragazzi, tanti bambini che hanno voglia di fare sport. Mi piace e forte della mia esperienza vorrei invitarli a non trascurare questa voglia di fare, e ad alimentare anche la voglia di arrivare lontano; porsi obiettivi e impegnarsi per raggiungerli, anche a costo di dover fare sacrifici. È la strada da seguire per ottenere risultati, utili a dare soddisfazione a loro stessi in primis, ma anche alla città di Quartu e magari a tutta la Sardegna».

(Unioneonloine)

