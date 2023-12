Sta decisamente meglio ed è fuori pericolo il giovane motociclista ricoverato ieri notte in codice rosso a Quartu dopo che con la sua moto si era scontrato con un'auto in via Manara.

Avrebbe riportato fratture allo zigomo e contusioni varie.

L'incidente è avvenuto in una strada particolarmente trafficata: a scontrarsi sono stati un'auto e una moto Aprilia condotta dal 31enne che era finito pesantemente a terra, ricoverato poi in ospedale con codice rosso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polstrada e dagli agenti del Commissariato di Quartu.

