Più controlli della Polizia locale, nuove telecamere in arrivo, e presto scenderanno in campo le guardie ambientali. Sono alcune delle iniziative studiate dal Comune per superare l’emergenza rifiuti in città, con una strategia che inizia a dare i primi risultati: meno sacchetti abbandonati per strada, e la percentuale di differenziata nell’ultimo mese supera l’80 per cento. “Serve però più senso di responsabilità da parte di tutti”, l’appello del sindaco Graziano Milia ai quartesi, “solo così riusciremo a evitare un aumento della Tari”. In vista c’è anche l’avvio della tariffa “puntuale" prevista nel nuovo appalto di igiene urbana.

I cumuli di rifiuti che nelle scorse settimane regnavano lungo i marciapiedi di diversi quartieri - compreso il centro città - iniziano a sparire. Anche quelli abbandonati a ridosso dei cestini pubblici sembrano solo un brutto ricordo. “La situazione negli ultimi giorni è migliorata di molto”, fa notare lo stesso sindaco, “frutto di una più puntale collaborazione tra Comune e De Vizia, ma occorre non abbassare la guardia”. Segno che il servizio di raccolta dei rifiuti, dopo i primi mesi dell’anno in affanno, riprende a funzionare con regolarità.

Non solo: è servita anche la campagna avviata da qualche mese in collaborazione con la Polizia locale, con più controlli in giro per la città per verificare il corretto conferimento dei rifiuti porta a porta, e contrastare il triste fenomeno del sacchetto selvaggio. Inoltre - fanno sapere dal Comune - è in fase di implementazione il servizio di videosorveglianza nei punti sensibili e nelle aree di maggiore abbandono del territorio comunale.

