Un incendio si è sviluppato fra le masserie abbandonate in via Ammostus a Quartu.

A lanciare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio.

I vigili del fuoco, prontamente arrivati sul posto, hanno spento il rogo e messo in sicurezza il sito prima che le fiamme aggredissero alcuni mezzi pesanti parcheggiati nelle vicinanze.

Si indaga ora per risalire alle cause dell'incendio e alle eventuali responsabilità.

In queste ore i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse parti dell'hinterland anche per la caduta di alberi e di cornicioni a causa del vento.

