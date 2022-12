Si svolgeranno martedì alle 15 a Quartu i funerali di Pino Incani, il cuoco di 60 anni morto due giorni fa in un incidente stradale mentre in bici rientrava a casa dopo aver finito il suo lavoro in un ristorante di Cagliari.

Il funerale verrà celebrato nella basilica di Sant'Elena.

L'uomo, conosciutissimo, è morto all'una della notte di giovedì: percorreva viale Marconi con la sua bici. Dopo Is pontis paris, la tragedia. È stato investito da un'auto, una Toyota: la bici, accartocciata è rimasta sull'asfalto.

Pino Incani è invece volato in un canneto restando ucciso probabilmente sul colpo. L'investitore, che si è costituito ai carabinieri giovedì mattina, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Nucleo radiomobile e della stazione di Quartu per omicidio stradale e omissione di soccorso.

