Il cambio della guardia è stato immediato. La poltrona dell’assessorato alla Mobilità è rimasta vuota solo per qualche ora: dopo il trasloco last minute di Barbara Manca dal Comune in Regione - ufficializzata oggi come nuova guida dei Trasporti nel governo targato Alessandra Todde - questa sera il sindaco ha annunciato in Consiglio comunale il nuovo ingresso in Giunta: la nuova esponente dell’esecutivo è Elisabetta Atzori, ingegnere dell’Anas da oltre 25 anni, e nessun ruolo politico alle spalle.

«Ringrazio il sindaco Graziano Milia per avermi dato la preziosa possibilità di fare questa esperienza, per la sua guida in questi anni, per la sua fiducia e per la stima profusa nei miei confronti e da me ricambiata», le parole della dimissionaria Barbara Manca, che ha rivolto un pensiero anche ai colleghi di Giunta e al Consiglio Comunale, nonché a tutti i dipendenti comunali che con grande impegno e dedizione l’hanno supportata nel suo incarico in questi anni.

Spazio alla nuova assessora. Cagliaritana, 54 anni, laurea in Ingegneria civile conseguita all’Università di Cagliari, Atzori vanta un lungo curriculum che riporta titoli e competenze maturati negli anni. Ha lavorato come progettista nell’assessorato alla Viabilità e Trasporti della Provincia di Cagliari alla fine degli anni ’90, sino al suo arrivo all’Anas dove attualmente ricopre il ruolo di Direttore lavori degli appalti pubblici per la realizzazione e la manutenzione di opere edili e stradali.

Le sfide quartesi che la attendono sono tante. «Raccolgo il buon lavoro seminato in questi anni da chi mi ha preceduto, con l’intento di portare a termine i dossier già avviati e quelli ancora da avviare nella terza città della Sardegna, per renderla sempre più moderna, interconnessa e sostenibile», le parole della neo assessora Atzori.

© Riproduzione riservata