Un uomo è rimasto ferito in un condominio di via Della Musica a Quartu.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

All'origine di tutto, pare ci sia una lite sfociata in aggressione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu per ricostruire quello che è esattamente accaduto.

Si stanno interrogando alcune persone in attesa di sentire la vittima.

