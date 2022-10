Una legnaia è stata devastata da un incendio vicino in via Marconi, a Quartu.

Il rogo, violentissimo, è scoppiato nella legnaia privata che si trova a poca distanza dal cimitero. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato immediato: le squadre dei pompieri hanno operato per quasi sette ore per domare le fiamme. Sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo. Sul posto non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Fiamme anche di fronte al Simbirizzi, si sono sviluppate fra cumuli di masserizie. Anche nella circostanza sono intervenuti i vigili del fuoco.

