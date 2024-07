Nuovi finanziamenti per sistemare la Scuola dell’Infanzia di via Milano a Quartu: provengono dai fondi Iscol@ per un totale di 150 mila euro, di cui 92.304 euro di contributo statale, 27.696 euro come contributo regionale e 30mila euro derivanti dall’avanzo di amministrazione del Comune.

Da realizzare interventi sulle strutture portanti e di tipo impiantistico (impianto illuminazione interno con corpi illuminanti a LED, sostituzione di fan coils, ammodernamento servizi igienici dei bambini). I lavori dovrebbero essere ultimati a metà ottobre.

«L’Amministrazione sta programmando dei lavori importanti per la scuola di via Milano. Siamo consapevoli che queste date si sovrappongono con la riapertura della scuola e comprendiamo i disagi che ciò potrebbe causare alla scuola e alle famiglie. Per questo motivo, vogliamo informare gli interessati tempestivamente, e sin da subito affinché possiamo prepararci tutti insieme nel miglior modo possibile», spiega l’assessora all’Istruzione Cinzia Carta. «In collaborazione con il dirigente del settore Pubblica Istruzione e le dirigenze scolastiche, stiamo individuando alcune aule disponibili in altri plessi per consentire il trasferimento temporaneo dei bambini con l’eventuale utilizzo di uno o più bus navetta per agevolare gli spostamenti», spiega ancora l’Assessora.

«A breve - ha aggiunto - comunicheremo alla segreteria della scuola le alternative individuate e, nel caso in cui la soluzione del trasferimento in altri plessi risultasse troppo impegnativa per le famiglie e/o per l'organizzazione scolastica, le lezioni riprenderanno al termine dei lavori. Siamo impegnati a monitorare attentamente la programmazione dei lavori e collaboreremo strettamente con tutte le parti coinvolte per garantire un ritorno sicuro e sereno alle attività didattiche».

