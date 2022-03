Forse è stato un infarto a uccidere l'ex poliziotto Stefano Tanzi martedì pomeriggio a Quartu.

La perizia necroscopica effettuata nel pomeriggio all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Monserrato non avrebbe rilevato traumi particolari sulla salma dell'uomo. L'infarto potrebbe essere stato provocato dalla compressione del nervo vago che non ha dato scampo all'uomo, cardiopatico e in pensione da anni. La prima tesi avanzata subito dopo la tragedia prende quindi corpo: quella appunto di una morte per infarto.

Il caso potrebbe chiudersi immediatamente non appena il medico legale, professor Roberto Demontis, girerà l’esito della perizia alla Procura della Repubblica di Cagliari. Oggi stesso, la salma Di Tanzi potrebbe essere restituita ai familiari per i funerali che dovrebbero svolgersi nei prossimi giorni.

Davvero una tragica fatalità dietro la morte del poliziotto in pensione che aveva a lungo lavorato anche all’ufficio di Gabinetto della Questura di Cagliari. Originario di Parma, Tanzi si è arruolato da giovane in Polizia, facendo tappa appunto anche a Cagliari e trovando casa a Quartu dove risiedeva nella sua abitazione condominiale al numero 49 della via Petrarca, nelle vicinanze del Quartiere della Musica.

