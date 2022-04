Il 25 Aprile, Festa della Liberazione dell’Italia, è stato ricordato stamattina a Quartu con la deposizione della corona sul monumento ai caduti .

Il sindaco Graziano Milia, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni e una folta rappresentanza della Giunta e del Consiglio comunali si sono dati appuntamento alle 10 per la deposizione della corona con il nastro tricolore, partecipando poi al minuto di silenzio in ricordo delle vittime della guerra e in onore della Resistenza.

“Il 25 Aprile segna un momento rilevante della nostra storia, forse il momento più importante in assoluto per lo Stato Italiano, perché è la consacrazione dei mesi in cui il popolo italiano riuscì a diventare una comunità coesa - ha commentato il Sindaco -. Superando tutte le provenienze culturali e politiche si riuscì a stare uniti per affrontare le difficoltà di un Paese occupato. Quell’esperienza ha consentito all’Italia, pur avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, di avere un ruolo in Europa, di essere addirittura uno dei soggetti fondatori dell’Unione Europea. Ecco perché dobbiamo guardare a quella stagione con sempre rinnovato interesse”.

© Riproduzione riservata