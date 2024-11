Lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Brotzu Gianluca Dessì, il ventisettenne che ieri intorno alle 19 è stato investito mentre attraversava la strada in viale Marconi, all’altezza del supermercato Md, alle porte di Quartu.

Il giovane è in coma, intubato: le sue condizioni sono estremamente critiche, ma stabili.

Era stato l'automobilista, alla guida di una Lancia Y, a fermarsi per soccorrere il giovane e dare l'allarme. Sul posto erano arrivati gli agenti della polizia municipale di Quartu e un'ambulanza del 118, per il trasferimento d’urgenza in ospedale.

