L’ordinanza è stata firmata dal sindaco di Quartu, Graziano Milia, in serata, dopo la comunicazione inviata dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo 4 che segnala situazioni critiche nella scuola dell’infanzia di via Prati, “con infiltrazioni d’acqua e rischio tenuta degli intonaci”, e nella scuola secondaria di primo grado di via Bach, dove si parla di “rischio elettrico e rischio caduta ampie porzioni di intonaco”.

“Per ragioni igienico sanitarie e di tutela dell’incolumità degli studenti e del personale scolastico”, si legge nell’ordinanza del sindaco, “e al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di verifica delle condizioni di sicurezza ed eventuale ripristino della funzionalità della struttura, si ordina la sospensione delle lezioni nei plessi scolastici di scuola dell’infanzia di via Prati e secondaria di primo grado di via Bach, nel giorno 16 novembre 2021 e comunque fino al termine della situazione di rischio”.

