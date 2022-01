Vigili del fuoco in azione a Quartu per domare un incendio divampato in un grosso cumulo di masserizie e rifiuti all'interno di un cortile privato in via Padre Picci.

Gli operatori della squadra di pronto intervento, giunti sul posto dopo l’allarme, hanno dato il via alle operazioni per domare il rogo che ha interessato materiali plastici, materiali vari di lavorazione edile e rifiuti.

Numerose le segnalazioni giunte alla sala operativa 115 a causa del fumo denso che ha raggiunto alcune abitazioni limitrofe e la strada statale 554.

Sul posto è stato richiesto dalla squadra anche il supporto di un'autobotte per il rifornimento idrico.

In fase di accertamento le cause del rogo.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata