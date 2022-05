Le fiamme nella zona pilotis, il fumo che invade le abitazioni, la fuga dalle case e i danni ingenti.

È stata una notte di paura per gli inquilini di un palazzo in via Bulgaria a Quartu: il rogo di due auto ha raggiunto l'edificio, provocando conseguenze importanti, e alcune persone sono rimaste intossicate a causa del fumo. È accaduto verso le quattro.

L'incendio - sulla natura non ci sono certezze ma si potrebbe trattare di un atto doloso - ha coinvolto due vetture parcheggiate sotto i pilotis ed è stato spento a fatica dai vigili del fuoco. Intervento complicato perché ha provocato danni al palazzo. Ma soprattutto prima di riuscire a lasciare le proprie abitazioni, c'è chi è rimasto intossicato ed è dovuto ricorrere alle cure del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia per collaborare nel soccorso agli inquilini e poi per svolgere le indagini su cosa sia accaduto.

