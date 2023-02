Ventotto dipendenti a tempo, altri dieci con contratto fisso. Una boccata d’ossigeno per gli uffici comunali dove da anni regna una cronica carenza di personale. Il nuovo piano - finanziato con risorse comunali e in parte regionali - è stato varato dalla Giunta nei giorni scorsi.

Nel frattempo è partito l’iter per i primi concorsi riservati all’assunzione di nuovi dipendenti a tempo indeterminato, dopo le due selezioni pubbliche svolte lo scorso anno e concluse con l’ingresso di due nuovi dirigenti - un altro è in arrivo dal Comune di Selargius - e altrettanti stabilizzati.

«Nel 2023 andranno in pensione 11 dipendenti e ne assumeremo 10», sottolinea il vicesindaco, «più o meno stiamo riuscendo a pareggiare i pensionamenti con i nuovi arrivi, ma l’obiettivo resta quello di aumentare il numero del personale in servizio perché l’attuale pianta organica è al di sotto della media che un Comune come il nostro dovrebbe avere».

© Riproduzione riservata