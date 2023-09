In vista della riapertura delle scuole, il Comune di Quartu dà il via alla selezione della nuova pattuglia di nonni e nonne vigile da impiegare davanti agli istituti primari e secondari di primo grado, nei punti più pericolosi per il traffico individuati dalla polizia locale.

I candidati saranno scelti rispettando la parità di genere. Requisiti: età tra i 65 e i 75 anni, pensionati o in attesa di pensione, residenti a Quartu e disponibili a raggiungere tutti gli istituti del territorio comunale.

Lavoreranno in stretto contatto con la polizia locale senza interferire con gli agenti e riceveranno un rimborso spese mensile. La partenza del servizio è prevista per il 3 ottobre.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata