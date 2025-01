Forti disagi dal primo pomeriggio di venerdì in via Is Pardinas, nel litorale della costa di Quartu Sant'Elena. Alle 13.40, all'improvviso, è mancata la luce: da lì, per 37 famiglie, è iniziato un incubo ancora non risolto. Si pensava fosse un problema momentaneo, invece da 48 ore la situazione è rimasta identica fatta eccezione per un paio d'ore nella giornata di ieri, in cui l'energia elettrica è tornata in una parte della zona.

«Abbiamo chiamato l'Enel e ci hanno informati che c'è un guasto, nella zona di Sant'Andrea, che stanno cercando di riparare», segnala Margherita Fadda, una delle residenti e al buio da venerdì. «Non possiamo continuare a vivere in queste condizioni, perché oltre alla luce mancano chiaramente acqua calda e riscaldamento. Ci troviamo in una situazione che non è più tollerabile».

Numerose le segnalazioni, finora senza esito. Nella zona vivono, oltre che diversi bambini, anche dei disabili rimasti al freddo e senza potersi lavare.

