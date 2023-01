I carabinieri della stazione di Quartu hanno denunciato per furto due 21enni spagnoli, in Sardegna per frequentare l'Università.

Le due giovani, dopo aver asportato merce varia dal supermercato “Carrefour” in via Marconi, sono state bloccate all’uscita dell’esercizio commerciale dal personale di vigilanza e consegnate poi ai carabinieri che erano impegnati in un servizio di prevenzione nelle vicinanze.

I militari della Stazione quartese, giunti sul posto, hanno preso in consegna le due studentesse spagnole, accompagnandole in caserma.

Le ragazze sono state poi rilasciate dopo essere state identificate e denunciate per concorso in furto aggravato. La refurtiva è stata invece restituita al negozio.

