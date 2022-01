E' entrato in una Agenzia di viaggi a Quartu facendo finta di essere interessato ad una vacanza. Ha sollecitato qualche consiglio e poi, non appena il gestore si è spostato, si è portato via un piccolo contenitore di monete, facendo perdere le sue tracce.

Il singolare bottino non supererebbe i cento euro. Immediata la denuncia ai carabinieri della Stazione di Quartu che hanno avviato le indagini.

Del ladruncolo aspirante vacanziere, nessuna traccia.

© Riproduzione riservata