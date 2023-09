Blitz nella notte sul litorale, a Quartu e nei centri vicini dell'hinterland, con la mobilitazione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, delle stazioni di Sestu, Quartu e Selargius, del Nas, dell'Ispettorato del lavoro, di unità cinofile: i carabinieri hanno visitato ristoranti e pizzerie, elevando due multe per la mancanza di requisiti generali in materia di igiene.

L'operazione ha interessato anche le strade nella zona di Selargius e Sestu col controllo di 40 automobilisti, uno dei quali è stato sottoposto al test alcolico, risultato positivo: 1,08, oltre il doppio di quanto consentito dalla legge per poter stare alla guida di un'auto. Da qui il sequestro immediato della patente operato dagli stessi carabinieri. L'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Il servizio è scattato verso le 22 di ieri ed è andato avanti sino alle tre della notte con le pattuglie che hanno operato in diverse parti di Quartu e dell'hinterland in contemporanea con posti di blocco, ma anche con appostamenti in punti strategici del territorio. L'operazione è scattata dopo un vertice nella sede della Compagnia di Quartu.

