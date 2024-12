Concerti tra i parchi, nelle piazze e nelle strade dello shopping, con i cittadini che tra un acquisto e l’altro potranno godersi la professionalità degli artisti inseriti nel cartellone di Teatro & Musica 2024.

La rassegna, promossa dal Comune di Quartu con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, si avvale del sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione. Domani,14 dicembre, si propone un tris di iniziative.

Si parte alle 18 nella piazza del Mare, inaugurata circa un anno fa e luogo nevralgico all’interno del Centro Commerciale Naturale La Via del mare, dove è in programma il concerto di Juri Deidda, sassofonista che nell’occasione proporrà le canzoni di Natale più amate, reinterpretandole con uno stile personale che mescola jazz, rock, gospel e ritmi latinoamericani. Alle 19.30 altro appuntamento, ma in via Eligio Porcu, promosso in collaborazione con l’altro CCN che comprende le attività produttive della storica via che porta al mercato, dove è previsto il live di Stefania Liori Duo. L’artista, conosciuta dal grande pubblico in quanto componente del gruppo delle Balentes, nell’occasione sarà accompagnata dal noto chitarrista Fabrizio Lai.

Altro spettacolo al Teatro Tenda allestito, come ormai da tradizione, in occasione delle festività natalizie nel parcheggio d’ingresso del Parco di Molentargius. Una serata in Gospel, per un concerto che vedrà protagonisti sette elementi, la solista Irina Arozarena e il pianista Sebastian Marino.

Doppio appuntamento nella giornata di domenica. Nella Piazza del mare, all’incrocio tra via Colombo e via Nenni, alle 19 ecco Hic et Nunc, ‘Qui e ora’, una sorta di manifesto per il coro diretto da Tobia Simone Tuveri. Il nome, infatti, ben descrive il modo in cui gli artisti vivono, e conseguentemente propongono, la loro musica. Sempre alle 19 di domenica, a Casa Olla, spazio all’Acustic Diesis Trio. In scena Salvatore Mura, Diego Greco e Alessia Mereu: i due musicisti e la cantante proporranno brani che spaziano dai classici rock internazionali ai grandi successi italiani, fino ai pezzi iconici in lingua sarda degli anni Novanta.

