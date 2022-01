Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina poco prima delle 6, sulla Statale 554 per domare l’incendio propagatosi a due autoveicoli, all’altezza del km 12, in località Pitz'e Serra, a Quartu.

In fiamme un autocarro cassonato (Hyundai H-100) e un autofurgone (Fiat Fiorino) in sosta in un'area adiacente alla sede stradale.

Gli operatori dei vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area circostante, evitato il coinvolgimento ad altri veicoli in sosta nelle vicinanze.

Lievemente danneggiata un'autovettura adiacente.

Al termine delle operazioni di spegnimento, sono poi stati avviati gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile del Comando Stazione di Quartu Sant'Elena che hanno effettuato ulteriori indagini e accertamenti.

