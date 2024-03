Due auto in fiamme in una rivendita sulla 554 a Quartu.

È successo durante la notte con intervento delle Volanti del Commissariato cittadino.

Avviate le indagini per risalire alle cause dell'incendio. In merito al momento non sono filtrate indiscrezioni.

A lanciare l'allarme sono stati automobilisti di passaggio con intervento dei Vigili del fuoco.

La scorsa settimana in un'altra rivendita erano andate a fuoco altre tre auto e un camion. Le indagini sono ancora in corso.

