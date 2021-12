Una donna è stata trovata morta in casa, a Quartu, in via della Musica: per ora non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella dell'omicidio.

È stata la sorella a dare l'allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del comando provinciale sono entrati nell'abitazione trovando il corpo senza vita.

Sul posto il medico legale per gli accertamenti e il pm di turno. Si sta cercando anche una persona che potrebbe chiarire l'episodio per ora ancora avvolto nel mistero.

