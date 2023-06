Controlli a tappeto ieri per i carabinieri di Quartu, in collaborazione con l’unità cinofila di Cagliari e con i colleghi del Nas: sono state presidiate le strade, verificate le posizioni di numerosi soggetti sottoposti a misure restrittive e sono stati ispezionati alcuni locali del litorale.

Durante l'attività sono stati controllati complessivamente 58 veicoli (due sono stati sottoposti a fermo amministrativo, quattro le patenti ritirate) e sono state identificate 87 persone. Tra chi sta scontando misure alternative al carcere, su 21 è stato richiesto l’aggravio solo per uno.

In un ristorante al Poetto è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di mille euro per difformità igienico sanitarie legate alla produzione degli alimenti e alla certificazione Haccp.

Lì vicino, i carabinieri di Sestu hanno arrestato un trentasettenne marocchino, residente a Bolotana, noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione, trasmesso dalla Procura di Oristano, ufficio esecuzioni penali, che ha disposto la traduzione in carcere: deve espiare la pena di tre anni, cinque mesi e 10 giorni di reclusione, per alcuni reati commessi nei confronti della moglie. L'uomo è incappato accidentalmente nei controlli dell’Arma.

(Unioneonline/E.Fr.)

