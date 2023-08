Grande festa a Quartu per celebrare la Bandiera Blu 2023. Nella cala di Mari Pintau si è tenuta la cerimonia dedicata al prestigioso riconoscimento FEE (Foundation for Environmental Education), simbolo d'eccellenza e riconoscimento del mare pulito, ma non solo.

Mari Pintau è infatti uno spettacolo naturale a cielo aperto, unico nel suo genere, con acque che si alternano dal turchese al color smeraldo. Le spiagge sono state valutate tenendo conto di rigidi protocolli che interessano però non solo la qualità delle acque di balneazione, ma anche l’organizzazione delle infrastrutture circostanti. E Quartu anche quest’anno ha confermato il suo standard d’eccellenza e il suo impegno per la salvaguardia ambientale.

Nel lato collinare di Mari Pintau è infatti presente un sito di importanza naturalistica comunitaria con importanti specie arboree, tutelate da “Natura 2000”, il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

La rete ecologica, diffusa su tutto il territorio UE, garantisce il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari. Per quanto riguarda l’Italia interessa il 19% circa del territorio terrestre nazionale e più del 13% di quello marino.

La cerimonia ha visto la presenza dell’Assessora ai Territori Extraurbani Tiziana Cogoni, del Vicepresidente del Consiglio Comunale Cenzo Naitana e di una delegazione di Consiglieri comunali. Erano inoltre presenti Elisa Mocci, Coordinatore del Settore Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (TNPF) della Regione Sardegna, il Capitano di Fregata Matteo Gragnani in rappresentanza della Capitaneria di Porto, la squadra dei bagnini dello stabilimento della spiaggia, la Scuola Italiana Cinofilia Sportiva, con i Responsabile regionali Maurizio Basciu e Valeria Fadda, e l’Unità Cinofila di Salvataggio Acquatico, con il Presidente Francesco Naseddu.

Ed è stata proprio l’U.C.S.A., con i suoi amici a quattro zampe, a prendersi la scena durante l’evento: il gruppo di volontari ha simulato diverse situazioni di soccorso di persone in difficoltà in mare.

«Ringraziamo tutti i presenti all’incontro, che dimostra la forte attenzione per questo sito - il commento dell’assessora comunale ai Territori extraurbani Tiziana Cogoni -. È indubbiamente un orgoglio per la nostra Amministrazione e per la comunità intera che un gioiello del nostro territorio continui annualmente a confermare questo rilevante riconoscimento. Non solo noi sardi ma anche i turisti che scelgono Quartu per le loro vacanze rimangono incantati davanti alla spiaggia di Mari Pintau per i suoi meravigliosi colori, un vero spettacolo naturale a cielo aperto, unico nel suo genere. L’impegno resta massimo affinché venga salvaguardato e possa crescere tutto il compendio naturalistico, con servizi annessi».

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata